Военный аналитик объяснил, почему Китай не сможет компенсировать расходы российского ВПК 23 августа, 17:13 Игаль Левин напомнил, что советский ВПК, который унаследовала Россия, был вторичным к западному, а китайский — вторичным к советскому (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин в интервью Radio NV объяснил, почему Китай не сможет компенсировать расходы российского ВПК.

«Очень простой ответ. Потому что был отдельно советский ВПК, который был вторичным к Западу. Это отдельная большая тема. А Китай был копией этого советского, вторичный к советскому. То есть, советское оружие было вторичным к западному, которое было лучше всегда, а китайское было вторичным к советскому, было намного хуже, чем советское», — объяснил Левин в эфире Radio NV.

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По словам военного аналитика, после развала Советского Союза Россия воюет тем, что ей осталось в наследство.

«А Китай развивал это советское наследие, остатки — ту базу, которая была, при этом не создав ничего своего. Вот поэтому у них нет ничего абсолютно нового, созданного с нуля, которое они могут дать», — сказал он.

20 августа издание The Telegraph опубликовало расследование, в котором говорится о том, что российские компании получили десятки тысяч средств для войны против Украины из Китая. Речь идет о компаниях, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики.

Кроме этого, экспорт титановых сплавов из Китая в Россию в 2022 году вырос почти вдвое по сравнению с 2021 годом, до 18 миллионов долларов. Эти материалы широко используются для производства военной техники, в частности самолетов и оружия.

Издание Politico ранее сообщало, что китайские компании в 2022 году отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок, бронежилеты и запчасти для дронов.

США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии. Пекин это отрицает, Киев не видел таких признаков.