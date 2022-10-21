«Ось зла Москва — Тегеран». Как Израиль ищет причины не поставлять оружие Украине — объясняет местный журналист 21 октября, 14:23 Эксклюзив НВ Министр обороны Израиля Бени Ганц (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Риторика по вопросу помощи Украине в войне против РФ среди израильского политикума стала исключительно темой в рамках очередных выборов в государстве, рассказал Радио НВ местный журналист Сергей Ауслендер.

— Я цитировал заявление министра по делам диаспоры Нахмана Шая, который говорил, что после того, что увидели, как Иран поставляет оружие, пока что это беспилотники, [Израилю стоит задуматься о поставках вооружений Украине].

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Дальше появилось несколько разных заявлений. Одно из них принадлежит министру оборону Израиля Бени Ганцу. У нас не очень правильно его процитировали, точная цитата звучит так: «Я хочу быть ясным, мы не продавали оружия в Украину, мы передавали им гуманитарное, медицинское обеспечение. Это должно быть ясно. Но оружие мы не продавали».

Это заявление было сделано в интервью радиостанции Kol Chai. И как мы сейчас это трактуем, что все-таки речь шла о прошлых поставках, а не о нынешнем решении. Как вообще обсуждают эту тему в Израиле?

— Обсуждают весьма бурно. И в принципе, не считая заявления Шая, были другие заявления, но они в общем и целом такие, ни к чему не обязывающие. В целом израильский политикум пока настроен не передавать оружия Украине.

— Я видел, разумеется, заявления лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху, он тоже в интервью американскому телеканалу MSNBC говорил о том, что, во-первых, любое оружие, предоставленное Украине, может оказаться в руках Ирана. А здесь какая логика?

— Логика такая, что вот оно попадет в руки к россиянам, а они передадут его Ирану. Чем продиктовано заявление Нетаньяху, я, честно говоря, не знаю. Сейчас отчаянно ищут причину, как бы оружие не передавать.

Есть причины объективные, это ситуация в сфере безопасности, у нас она очень и очень такая непростая, сложная, тяжелая. Есть причины, которые заключаются в том, что у нас выборы через две недели, даже уже меньше.

И соответственно, некому просто принять такое решение. И вот сейчас Нетаньяху озвучил вдруг причину, по которой потенциально израильское оружие может попасть в иранские руки. Насколько оно там может попасть, я не знаю. По-моему, ситуация на фронте как раз говорит об обратном. Но к сожалению, вот израильские политики настроены таким образом.