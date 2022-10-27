Президент Израиля объяснил, почему Украине не могут передать системы ПВО

27 октября, 09:14
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Президент Израиля Ицхак Герцог (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Президент Израиля Ицхак Герцог (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что существуют ограничения, которые не позволяют его стране поставлять Украине определенные системы противовоздушной обороны.

В то же время Герцог сказал, что Израиль готов поставлять Украине нелетальные товары, сообщает CNN.

«Есть оружие, для которого у нас нет даже экспортной версии. Есть вещи, которые мы не хотим, чтобы они попали в руки наших врагов. Есть секреты, которые мы не можем раскрыть. Но везде, где мы можем помочь, мы пытаемся помочь», — сказал он.

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В ответ на критику в адрес Израиля по поводу отказа передавать Украине оружие Герцог отметил, что США и Европа тоже не поставляют Киеву определенную технику.

Он добавил, что Израиль «анализирует ситуацию», когда речь идет о развертывании Россией в войне беспилотников иранского производства.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина с начала полномасштабного вторжения России не получила военной помощи от Израиля.

18 октября глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно передать Украине системы противовоздушной обороны из-за активизации российского воздушного террора с помощью иранских дронов.

19 октября израильский министр обороны Бенни Ганц заявил, что Израиль не продает оружие Украине и «так будет и дальше».

https://www.youtube.com/watch?v=b-Ve7a-KpxI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Израиль ПВО Украина Ицхак Герцог Война России против Украины

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