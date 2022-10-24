РФ могла заинтересовать Иран передачей технологии производства ядерного заряда — Жданов 24 октября, 17:15 Аятолла Али Хаменеи в окружении иранского военного руководства, 3 октября (Фото:Office of the Iranian Supreme Leader/WANA)

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ заявил, что Россия могла заинтересовать Иран в сотрудничестве, пообещав ему передать технологию производства ядерного заряда.



«Если Россия хотела передать ядерные технологии, то она это сделала. Они просто начали строить атомную электростанцию на территории Ирана и под видом программы Мирный атом завезли в Иран все технологии», — сказал Жданов Радио НВ.

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Он напомнил, что сегодня у Ирана есть скрытый глубоко в горах ядерный центр, в котором он обогащает уран самостоятельно.

«На сегодняшний день специалисты отмечают, что Иран стоит в одном шаге от создания ядерного боезаряда. Я так понимаю, им не хватает последнего компонента — это технологии производства самого ядерного заряда. Возможно (это как версию я выражаю), что Российская Федерация могла заинтересовать Иран тем, что они передадут им эту технологию», — считает военный эксперт.

Жданов предположил, что это могло стать причиной того, что Иран решил фактически перечеркнуть любой способ выхода из-под санкций и стать более-менее демократической, открытой страной и пошел ва-банк, поставляя технику России.

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продлила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.