Почему Иран еще не предоставил России баллистические ракеты — мнение военного эксперта 3 января, 14:58 Акция протеста живущих в Украине иранцев против военного сотрудничества Ирана и России, 28 октября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Военный эксперт, экскомандующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец в интервью RADIO NV рассказал, почему, по его мнению, Иран еще не предоставил России баллистические ракеты.

«Очень нужно на это надеяться и делать все в политическом направлении для того, чтобы этого не произошло. Во-первых, почему они задерживаются с этими решениями и затягивают? Потому что их предупредили, что будут соответствующие санкции, предупредила и Европа, и Соединенные Штаты Америки, это очень невыгодно», — сказал Якубец RADIO NV.

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Военный эксперт подчеркнул, что если продажу дронов Shahed иранцам «как-то с рук спустили», то с баллистическими ракетами такого не будет, поскольку «это серьезное оружие, очень мощное и против него мало у нас пока средств защиты».

«Поэтому я так понимаю, что наши партнеры, практически страны-союзники, можно сказать, серьезно положили перед ними предостережение. Я думаю, что если это начнется, то и Израиль не промолчит в соответствии с этими иранскими действиями. Очень хотелось бы верить в это, что Израиль поддержит Украину», — добавил он.

По данным украинской разведки, Иран не передает России баллистические ракеты из-за потенциальных последствий для иранского режима.

26 декабря начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вопрос передачи РФ иранских баллистических ракет остается открытым.

По словам Буданова, власти Ирана начали понимать, что мир не воспринимает сотрудничество Тегерана с Москвой.

