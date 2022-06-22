«Присутствие украинцев». Замглавы ОП объяснил, почему большинство в народах ЕС поддерживает статус кандидата для Украины
Украинская девочка на Мальте принимает участие в акции за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, 18 июня (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)
Дипломат и заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью НВ объяснил, что большинство в народах ЕС поддерживает статус кандидата для Украины, благодаря присутствию в этих странах украинцев.
«Важным фактором стало и присутствие украинских граждан в этих странах. Я лично видел в Копенгагене, Мадриде, Лиссабоне много украинских флагов на каждом административном доме, на окнах построек, много украинцев на улицах», — сказал он.
По его словам, представители этих стран видели, что украинцы такие же, как они.
«Они трудолюбивы, имеют соответствующее образование, опыт, знания, хотят работать, изучают язык. Конечно, они готовы вернуться в Украину после окончания войны, но на сегодняшний день они уже интегрированы в европейские общества: в датское, шведское, испанское, нидерландское — в каждую из 27 стран», — отметил Жовква.
3 марта Евросоюз разрешил украинцам жить и работать в ЕС три года.
По данным ООН по состоянию на начало июня, с 24 февраля границу на выезд из Украины пересекли 6,8 млн граждан Украины, а въехали обратно 2,2 млн украинцев. Впрочем, там объясняют, что трактовать эти цифры следует осторожно, поскольку они фиксируют именно количество пересечений границы и из-за сохранения рисков в Украине могут отражать также часть маятниковых поездок людей, которые еще не решаются окончательно вернуться.
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