«Как торговец на Гранд базаре». Почему Эрдоган идет навстречу Западу и что хочет получить взамен — турецкий политолог 13 июля, 11:21 NV Премиум Лидер Турции Реджеп Эрдоган и президент США Джо Байден на саммите НАТО в Мадриде, июнь 2022 года (Фото:Jonathan Ernst / REUTERS)

Турция отдаляется от ослабленного Путина и идет на сближение с Западом, но на собственных условиях: турецкий лидер «ловко управляет ситуацией», требуя уступок от США, отмечает в комментарии NV эксперт по международным отношениям Байрам Балси.

За последнюю неделю мир увидел целый ряд резонансных геополитических шагов со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана. После того, как из Турции домой вернулись пятеро командиров с Азовстали, что разозлило Кремль, Эрдоган заявил о своей поддержке присоединения Украины к НАТО. А после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом согласился разблокировать вступление в Альянс Швеции.

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Правда, перед этим турецкий лидер пообещал уступить в шведском вопросе только после того, как «страны, которые заставляют Турцию ждать у дверей Евросоюза более 50 лет», проложат для нее путь в ЕС. И этим он, с одной стороны, продемонстрировал, что постоянно стремится к большему, а с другой — показал, что однозначно видит Турцию в европейской семье, считает Байрам Балси, директор Французского института анатолийских исследований в Стамбуле, научный сотрудник центра международных исследований в парижском университете Sciences Po.