Вопреки прогнозам. Почему российская экономика не обрушилась осенью из-за санкций — бывший российский экономист 23 ноября, 15:24 Российская экономика продержалась до конца осени благодаря тому, что Евросоюз уже после начала войны нарастил закупки энергоносителей по завышенным ценам, однако в ключевых сферах российской промышленности глубокое падение, рассказал экономист Максим Миронов (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

Бывший российский экономист Максим Миронов, который сейчас преподает в Мадридской бизнес-школе, в интервью НВ объяснил, почему российская экономика не обрушилась осенью из-за санкций, как это предсказывали.

«Был экономический консенсус и прогноз, что все достаточно быстро обвалится. Я не знаю ни одного адекватного экономиста, который считал бы иначе. Все считали, что Запад будет экономически давить Россию до тех пор, пока война не закончится. С той интенсивностью, как он начал это делать в первые три недели войны», — сказал Миронов в интервью НВ.

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Экономист напомнил, что в первые три недели Запад начал внедрять жесткие санкции против России: заморозил резервы Центробанка в Америке и Европе, ввел много ограничений на импорт, запрет пользования системами Visa та Master Card.

«И все ожидали, что или Россия прекратит эту войну быстро или не прекратит, но санкции ее быстро добьют. И все ожидали, что продолжение этих санкций будет таким же серьезным. … Но в этот момент, весь второй квартал, Германия и иже с ней не только не прекратили покупать или стали покупать меньше. И по отгрузке, и по деньгам уже сейчас видно, что во втором квартале они увеличили закупки российских энергоносителей. Евросоюз, по июнь точно, стал существенно больше денег слать в Россию», — объяснил Миронов.

По его словам, европейцы испугались и начали покупать у России энергоносители впрок по завышенным ценам.

«В такой ситуации все прогнозы по поводу скорой кончины российской экономики обнулились, поскольку конъюнктура совсем другая», — подытожил он, добавив, что действия Евросоюза дали РФ фору.

При этом Миронов отметил, что в ключевых сферах российской промышленности идет глубокое падение.

«Автомобильная промышленность в глубоком кризисе минус 60−70%, производство бытовой техники — минус 50%, производство газа — 25%, производство какой-нибудь фанеры — 30%. Все сильно упало. Да, есть небольшие сегменты промышленности, которые выиграли, например, военная промышленность, но она небольшая, Россия все-таки не СССР, ВПК — это небольшой процент экономики. Выросло, например, производство одежды, потому что импорт закрыли, но это все копейки», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что за две недели до того как вступит в силу эмбарго на российскую нефть, РФ уже потеряла 90% рынка в северных странах Евросоюза.

С 1 декабря 2022 года Турция будет требовать от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Для перевозчиков российской нефти получение страховки станет проблемой из-за санкций.

