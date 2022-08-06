Пелоси, Си Цзиньпин и Конфуций. Почему для США важно не позволить Китаю «сожрать» Тайвань — историк 6 августа, 08:48 Нэнси Пелоси и вице-президент Законодательного собрания Тайваня Цай Чичан (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Дальневосточный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси показал, что США не перестанут защищать демократии региона. С другой стороны, председатель КНР Си Цзиньпин удержался от излишне резкой реакции на приезд американского политика на Тайвань, и этому есть объяснение, пишет в своей колонке российский историк Андрей Зубов.



Пекин намекал на возможность начала военных действий против Тайваня, даже на случайное попадание ракеты в самолет с Нэнси Пелоси. Мир замер, но визит все же состоялся.

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«Тихоокеанский регион понял — США не перестанут защищать демократии Дальнего Востока — Японию, Южную Корею, Тайвань, Сингапур, если сами народы этих стран желают жить в системе настоящего народовластия. Визит Пелоси в демократические страны региона продолжился, а уверенность в позиции Соединенных Штатов окрепла», — отметил Зубов.

Превращение этих государств во второй после христианского Запада регион высокотехнологичной саморазвивающейся экономики и устойчивого народовластия происходило совсем не так, как в Европе, напомнил он. Не развитие экономики последовало за утверждением демократии, а наоборот — авторитарные режимы, не претендовавшие на контроль над экономикой, успешно трансформировались в демократии. Историк называет этот феномен «дальневосточной конфуцианской демократией», в основе которой — учение древнекитайского философа Конфуция.

К ряду «конфуцианских демократий» относился и Гонконг, но его фактически поглотил Китай. По мнению Зубова, именно судьба Гонконга заставила Конгресс США пойти на столь решительный шаг, как визит делегации на Тайвань.

«Тайвань не просто „остров свободы“. Это еще и залог свободы и процветания для нынешнего коммунистического Китая. Залог, который при благоприятных обстоятельствах может осуществиться. Си Цзиньпин и его окружение хотят, чтобы их подданные видели в Тайване только „мятежную провинцию“ и желали ее присоединения, чтобы жители острова стали такими же подневольными слугами красного Богдыхана, как они сами и как граждане Гонконга. Увы, не только в Китае, но и повсюду рабы часто мечтают не о свободе, а о порабощении свободных соседей, „чтобы не было обидно“ нести ярмо с брякушками. Многие, но далеко не все. Немало китайцев на континенте смотрят на Тайвань с надеждой, с мыслью, что их народ не обречен на деспотию и коммунистическое бесправие, на вторичную экономику, на бедность. Культурная матрица на Тайване та же, что и на континенте, а вот жизнь совсем иная — достойная и свободная. И это страшит пекинских лидеров как мало что иное. Потому они и сожрали Гонконг», — говорится в колонке.

В этом смысле поездку Пелоси можно расценивать как послание США не столько режиму, сколько народу КНР, полагает Зубов.

«К чести председателя Си, у него хватило разума не ввергать мир в войну, хватило сил сдержаться, просчитать издержки и варианты развития. Тоталитарным тиранам труднее всего сдерживать себя там, где их, по их мнению, унижают. Некоторые так не умеют. Но континентальный Китай показал, что какие-то уроки мудрого Конфуция усвоены и его элитой. И это дает надежду на будущее и делает 19-часовой визит Нэнси Пелоси в Тайбэй еще более многообещающим», — резюмировал автор.

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