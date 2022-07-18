В Минобороны Британии объяснили, почему ЧВК Вагнера будет терять свою роль для РФ в войне против Украины

18 июля, 10:18
ЧВК Вагнера снижает стандарты набора (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ЧВК Вагнера снижает стандарты набора (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, частная военная компания Вагнера потеряет свою ценность для России в войне против Украины из-за снижения критериев для набора новобранцев.

В сводке министерства в Twitter говорится, что Россия использовала ЧВК Вагнера для усиления сил на передовой, а также для уменьшения нехватки личного состава и потерь.

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ЧВК Вагнера почти наверняка сыграла центральную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе большие потери.

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https://twitter.com/DefenceHQ/status/1548913656410226688

Сейчас Вагнер снижает стандарты приема, нанимая осужденных и лиц, ранее занесенных в черный список.

«Новобранцам предоставляется очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на боевую эффективность группы в будущем и снизит ее ценность в качестве опоры для регулярных российских сил», — говорится в сообщении.

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Глава ЧВК Евгений Пригожин недавно получил звание героя Российской Федерации за наступление Вагнера в Луганской области. Учитывая смену ряда очень высокопоставленных российских военачальников, это усугубит недовольство между военными и ЧВК Вагнера.

Это также может негативно сказаться на моральном духе российских военных, добавили в британском ведомстве.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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