Почему именно Великобритания? Пять причин, которые сделали Лондон одним из самых преданных и рьяных друзей Киева 9 февраля, 14:29 Эксклюзив NV Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обнимаются во время пресс-конференции в военном лагере Лулворт, Великобритания. 8 февраля 2023 года (Фото:Richard Pohle / Pool via REUTERS)

Вчерашний визит Владимира Зеленского в Лондон в очередной раз доказал, что Великобритания остается едва ли не главным союзником Украины на Западе. Почему так произошло, — об этом NV расспросил британских политических аналитиков.

Состоявшаяся 8 февраля поездка президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию стала всего вторым его зарубежным визитом за год полномасштабного российского вторжения. Впервые украинский лидер покинул страну в декабре 2022 года, чтобы посетить Вашингтон.

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Подобное уважение и внимание к Лондону со стороны украинского лидера не удивительно, ведь по объему помощи Украине в ее противостоянии московскому вторжению Великобритания занимает второе место в мире после США.

По данным Ukraine Support Tracker — аналитического инструмента, который был создан немецким Кильским институтом мировой экономики на базе всех официальных заявлений о гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине, общая сумма британских обязательств еще в ноябре 2022 года превысила 7 млрд евро или почти 0,3% ВВП этой страны. Одна лишь военная помощь от британцев достигла 2,3 млрд фунтов стерлингов (почти 2,6 млрд евро), отмечают в парламенте Соединенного Королевства.

Британские военные инструкторы еще с 2015 года проводили обучение украинцев медицинским, материально-техническим, разведывательным и пехотным навыкам. А с июля 2022 года страна возглавила новую союзную учебную программу, выпускниками которой уже стали 10 тыс. военных ВСУ. В этом году британцы обещают провести обучение еще для 20 тыс. защитников Украины, включая морских пехотинцев и пилотов. К тому же, как сообщают СМИ, премьер-министр Риши Сунак уже поручил министру обороны страны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить в Украину. И это при том, что британцы были первыми среди союзников, кто согласовал передачу ВСУ основных боевых танков Challenger 2. И могут стать первыми, кто будет предоставлять украинцам дальнобойные ракеты.

«Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить решающую военную победу на поле боя в этом году», – заявил Сунак после встречи с Зеленским в Лондоне.

О том, какие факторы сделали Великобританию одним из ключевых союзников Украины в противостоянии российской агрессии, NV расспросил британских политологов и экспертов по международной политике.

1. Роль Британии во Второй мировой войне

По мнению Питера Дикинсона, научного сотрудника Atlantic Council и уроженца Англии, главным фактором, который объясняет широкую поддержку Британией Украины, является популярность такой позиции среди самих британцев и в рядах обеих ключевых партий — правящей Консервативной и оппозиционной Лейбористской.

«Граждане Британии гордятся ролью своего государства во Второй мировой войне против Гитлера — они сопротивлялись с самого первого дня и делали это самостоятельно в течение года после падения Франции и до вступления в войну Советского Союза, — напоминает Дикинсон. — Для британцев это своего рода определяющий момент нашей национальной идентичности – идея о том, что их страна будет противостоять тирании, диктатуре, агрессии. Сейчас многие британцы считают Путина Гитлером современности, а в украинском сопротивлении России видят битву добра со злом».

Во времена Второй мировой Великобритания чувствовала себя «отважным аутсайдером, которому грозит ужасная тирания — нацистская Германия, полная решимости раздавить всех своим сапогом», — соглашается Тим Бейл, профессор политических наук в Лондонском университете королевы Марии. Так что британцы хорошо понимают, как это — противостоять один на один (хотя, как и Британия во Второй мировой, Украина на самом деле не одна!) более сильному агрессору, сдерживать его, чтобы в конце концов победить, добавляет эксперт.

2. Желание британцев восстановить свое влияние на геополитической арене