Соединенные Штаты захватили нефтяной танкер , связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования через Атлантику. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

Собеседники отметили, что операцию проводили Береговая охрана и американские военные. По словам источников, что во время захвата поблизости находились российские военные корабли, включая подводную лодку.

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Агентство сообщает, что танкер, который теперь называется Marinera и ходит под российским флагом, стал последним судном, на которое нацелилась Береговая охрана США с начала кампании давления президента Дональда Трампа на Венесуэлу.

Отдельно американские официальные лица сообщили Reuters, что Береговая охрана перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки, поскольку Соединенные Штаты продолжают вводить морскую «блокаду» санкционных судов из Венесуэлы.

Впоследствии Европейское командование США официально подтвердило захват танкера Marinera (Bella 1) за нарушение американских санкций.

«Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности в координации с Министерством обороны сегодня объявили о захвате танкера Bella 1 за нарушение санкций США. Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом Соединенных Штатов, после его отслеживания кораблем береговой охраны USCGC Munro», — говорится в сообщении.

Министр обороны США Пит Хэгсет написал в X, что блокада «подсанкционной и незаконной венесуэльской нефти» действует «В ПОЛНУЮ СИЛУ».

30 декабря 2025 года издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что экипаж нефтяного танкера Bella 1, который направлялся в Венесуэлу и уже почти две недели убегает от американских военных в Атлантическом океане, нарисовал флаг России на борту судна, пытаясь заявить о российской защите.

1 января журналисты NYT написали, что танкер Bella 1 официально переименовали в Marinera и внесли в российскую базу данных судов. В тот же день издание со ссылкой на источники сообщило, что правительство РФ направило США дипломатическую ноту с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1 в Атлантическом океане.

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6 января телеканал CNN отметил, что Соединенные Штаты все же намерены перехватить направляющийся в Венесуэлу нефтяной танкер, на который Россия заявила свою юрисдикцию.