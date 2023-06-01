Визит на саммит в Молдову: Зеленский назвал три необходимых шага Европы, чтобы помочь Украине победить в войне 1 июня, 15:32 Зеленский проводит встречи во время визита в Молдову (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский выступил на саммите Европейского политического сообщества назвал три шага, которые должна сделать Европа, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ.

«Каждый из вас это знает», — сказал он, обращаясь к лидерам почти 50 стран.

Украинские президент перечислил три направления помощи.

По его словам, первым шагом должна стать полная защита от российского террора, «прежде всего на земле, но также на небе». Зеленский призвал передать Украине истребители, а также усилить систему ПВО.

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Он также призвал мир четко определяться со всеми проявлениями российской агрессии, не только в Украине. Зеленский привел в пример ситуацию в Молдове.

«Мы все видим, откуда происходит агрессия, кто является агрессором. Россия выбрала путь агрессии. Но российский контингент находится в Приднестровье уже более 30 лет. И как долго еще будет там оставаться? На этот вопрос надо дать ответ», — добавил он.

Третьим элементом украинский президент назвал вступление в НАТО и ЕС.

«а саммите НАТО должна быть четкая дорога к членству и должны быть одобрены гарантии безопасности, а осенью — также должны начаться переговоры в ЕС», — резюмировал он.

1 июня Зеленский прибыл с визитом в Молдову, где предложил создать коалицию Patriot. Он также встретился с президентом Молдовы Майей Санду.