«Автократия — не будущее, а зло». Победа Украины в войне с Россией восстановит имидж США после событий в Афганистане — Хербст 27 мая, 08:25 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Талибы во время патрулирования осенью 2021 года (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

Посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст, как и многие другие эксперты, считает, что противостояние путинскому режиму сможет восстановить имидж США, как сильнейшей страны в мире, после событий в Афганистане в 2021 году.

Война России против Украины — главные события 27 мая

«Я разделяю эту точку зрения. Наша политика на Ближнем Востоке (речь идет о более 20 лет) — это не было победой для Америки. Но если Украина победит в этой войне, — безусловно, это огромная победа для Украины и для Запада, и для Америки. Это показывает, что автократия — не будущее, это просто зло», — отметил в эфире Радио НВ Хербст.

Видео дня

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая 2021 года на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, находившегося там 20 лет.

15 августа они захватили столицу страны — Кабул. В конце августа 2021 года Талибан объявил о захвате власти в Афганистане и провозгласили образование «Исламского эмирата Афганистан».

27 января в норвежском Осло завершились переговоры Талибана в Европе. Западные страны отрицали возможность признания Талибана.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.