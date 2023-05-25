Украина может остаться в серой зоне, если не станет членом ЕС и НАТО — экс-премьер-министр Литвы 25 мая, 15:46 Андрюс Кубилюс дважды возглавлял правительство Литвы (Фото:Andrius Kubilius / Facebook)

Победа Украины является важнейшим фактором мира в Европе. Об этом сказал премьер-министр Литвы в 1999—2000 и 2008−2012 годах, депутат Европарламента Андрюс Кубилюс в видеообращении к участникам 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

По его словам, возвращение устойчивого мира на европейский континент является наиболее насущным вопросом.

«Этого можно добиться только тогда, когда Украина не останется в серой зоне, если Украина во время Вильнюсского саммита будет приглашена к членству в НАТО. И когда Украина станет действительно успешной страной с интеграцией в ЕС», — отметил Кубилюс.

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Он также считает, что украинская победа принесет много изменений, в частности, возможны трансформации в России.

«Украинская победа в войне, развязанной авторитарной Россией, — это стратегический вопрос, который может изменить всю структуру безопасности восточной части европейского континента и всей Европы», — резюмировал экс-премьер Литвы.

Конкретные предложения о членстве и решения о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО на Вильнюсском саммите в июле.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе в полномасштабной войне, развязанной Россией.



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Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.

