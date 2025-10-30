Тимоти Снайдер из Университета Торонто отметил, что то, что считать победой в войне с Россией, во многом определяют украинцы.

«Победа — понятие довольно субъективное. Именно украинцы во многом будут определять, что считать победой. Стоит помнить, что как победа, так и послевоенная ситуация будет характеризоваться тем, как украинцы будут строить свое будущее, а мы им будем помогать», — заявил Снайдер во время дискуссии на нынешней конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, которая была опубликована в журнале NV № 7 за октябрь 2025 года,

Он также отметил, что победу определяет не только сам факт завершения войны.

«Я был в Никополе, общался с людьми, и на вопрос о конце войны они ответили: важно не когда, а как она закончится. Это такая основополагающая вещь, действительно следует больше думать о том, как именно война завершится, тогда мы лучше поймем, когда это произойдет и каким будет мир после этого», — сказал историк.

По данным опроса Деминициатив совместно с Центром Разумкова, 73% украинцев продолжают верить в победу Украины в войне против России.

Не верят в победу 17% опрошенных.

По данным опроса, значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11 процентных пунктов. За последний год снижение веры в победу Украины продолжалось, составив четыре процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.

Согласно опросу, для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет: