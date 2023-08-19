Победа Украины может дать Молдове возможность урегулирования приднестровского конфликта — Санду 19 августа, 05:25 Майя Санду (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Власти Молдовы хотят, чтобы конфликт в Приднестровье был решен только мирным путем, и именно победа Украины в войне с Россией может дать стране такую «геополитическую возможность».

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на съезде диаспоры в Кишиневе, сообщает Radio Moldova.

«Мы живем в мире благодаря украинской армии. И мы тоже за это время сделали все, чтобы не допустить втягивания нашей страны в войну, чтобы сохранить порядок и мир в нашем обществе, чтобы бороться с ложью. Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, — только мирные, и, возможно, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем (…) Есть международный опыт, и у нас есть ясность, как организовать эти вещи в ситуации, когда возникнет такая геополитическая возможность», — сказала она.

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Однако Санду подчеркнула, что конфликт в Приднестровье не может быть решен немедленно, поскольку «все достаточно сложно». Глава Молдовы заявила, что процесс реинтеграции должен происходить таким образом, чтобы «он не привел к дальнейшему ослаблению молдавского государства и демократических процессов».

Конфликт в Приднестровье — продолжающийся замороженный конфликт между Молдовой и самопровозглашенной «Приднестровской Молдавской Республикой», поддерживаемой Российской Федерацией.

Самой активной фазой конфликта была Приднестровская, или Молдавско-российская война. Конфликт начался 2 сентября 1990 года, в день, когда Приднестровье официально объявило о суверенитете.

Приднестровье международно признано частью Молдовы. «Дипломатическое признание» она получила только от трех непризнанных образований: Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха.