Каких событий достаточно для победы Украины и какой она будет — прогноз Фукуямы 31 мая, 12:38 Фрэнсис Фукуяма надеется на возвращение Украиной всех территорий, оккупированных после 2014 года (Фото:NV)

Американский политический философ Фрэнсис Фукуяма убежден, что победа Украины в войне против России будет отличаться от тотального разгрома, который нацистская Германия потерпела от союзников по итогам Второй мировой войны.

Такое мнение Фукуяма высказал в интервью NV, отвечая на вопрос о том, как он видит победу Украины и что должно быть сделано, чтобы ее можно было назвать настоящей победой.

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«Я думаю, что даже для самого патриотически настроенного украинца не видится такой победы, как та, которую союзники одержали над Германией и Японией, когда страна подвергается бомбардировкам и нищете, и, знаете, иностранные войска потом оккупируют ее территорию», — заметил в ответ американский философ.

Он уверен, что с Россией такого не произойдет, поскольку «никто не собирается идти на Москву и оккупировать Москву».

«И поэтому вы не получите поражения России в этом смысле. И я думаю, что в мире, где есть ядерное оружие, вы не можете победить ядерную державу так, как победили Германию», — добавил Фукуяма.

По его мнению, «победа должна быть гораздо более частичной». Философ надеется, что она будет включать в себя изгнание России с территорий, которые она оккупировала в Украине после 2014 года.

«Это наверняка тот объем победы, на который можно обоснованно надеяться. И если это произойдет, это все равно будет очень важно, потому что Путин построил всю свою легитимность на захвате территорий у Украины. И я думаю, что это будет очень хорошим развитием для демократии, и плохим для него», — резюмировал Фукуяма.

Американский политический философ Фукуяма стал знаменитым в 90-х, когда спрогнозировал будущее человечества в своей знаковой книге «Конец истории и последний человек». Впрочем, мега-популярный тогда, сегодня этот труд уже считается утопией, потому что отражает надежды мира в конце ХХ века, что в конце концов все государства будут считать либеральную демократию и рыночную экономику приоритетными для себя.

После того как XXI век доказал ошибочность этого прогноза — в сегодняшнем мире существуют и создаются новые авторитарные режимы, процветает популизм и начинаются войны — Фукуяма, уже профессор уважаемого Стэнфордского университета, выпустил свою вторую популярную книгу «Идентичность. Потребность в достоинстве и политика обиды».