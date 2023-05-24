Антиутопия Си и Путина отменяется. Как победа Украины повлияет на международный порядок — экс-посол Джон Хербст 24 мая, 19:45 NV Премиум На фото — лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Фото:Maxim Shipenkov / Pool via Reuters)

Накануне своего выступления на Киевском форуме по безопасности бывший посол США в Украине Джон Хербст рассказал NV о своем видении победы Украины и ее значения для мира.

Большие авторитарные государства — прежде всего Китай и Россия — угрожают международному порядку, установившемуся после после Второй мировой войны, убежден Джон Хербст, директор Центра Евразии в Atlantic Council, посол США в Украине в 2003—2006 годах.

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После Второй мировой войны отсутствие больших держав способствовало миру и процветанию. Тогда такие организации, как ООН, Бреттон-Вудские институты и НАТО сформировали международный порядок с набором правил и гарантий безопасности, которые стали фундаментом мира.

Но в 2022 году российский диктатор Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. А перед этим провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином, по результатам которой было опубликовано подробное заявление о «тесном сотрудничестве между этими двумя ревизионистскими лидерами», напоминает Хербст. Когда они снова встретились в марте 2023 года, Си продемонстрировал поддержку уже ослабленному Путину и объявил, что в ближайшие годы они внесут серьезные изменения в международную жизнь.

«Серьезные изменения», которые они имеют в виду, — это установление международной системы, где сильные могут навязывать свою волю, как Кремль безуспешно пытается сделать в Украине", — объясняет дипломат.

По его мнению, победа украинцев в войне поможет разбить «антиутопические мечты Си и Путина». Она, в частности, способна убедить лидера КНР отказаться от агрессивных планов в Южнокитайском и Восточнокитайском морях.

«Это вдохнуло бы новую жизнь в нынешний международный порядок и уменьшило для всех наций количество причин бояться более сильных соседей», — резюмирует Хербст.