Историк Ярослав Грицак из Украинского католического университета, отвечая на вопрос о том, что можно считать победой Украины в войне, заявил, что она должна выйти из российского пространства и присоединиться к западному.

«Моя идея исторической победы возникает с точки зрения по меньшей мере 400-летней истории. И я хотел бы сказать, что, возможно, это последняя и самая решающая попытка Украины выйти из российского пространства и присоединиться к пространству западному», — сказал Грицак во время дискуссии на нынешней конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, которая была опубликована в журнале NV № 7 за октябрь 2025 года.

Он отметил, что украинцы «абсолютно необдуманно и глупо» вошли в российское пространство в середине XVII в. и помогли построить Российскую империю.

«До XVIII в. уже половина бывшей Российской империи была заселена, можно сказать, украинцами, или по крайней мере была ими создана. Именно они прокладывали дорогу для этой империи, потому что думали, что это будет их государство. И они построили его по собственным шаблонам, по своим представлениям. Но произошло такое государство, которое ограничивало все мощности, все силы, кроме центральной. И поэтому Украина трагически проиграла», — заявил историк.

Грицак добавил, что рядом с таким хищником как Россия «невозможно выжить», но можно выйти в более широкое пространство с определенными гарантиями безопасности и «другим путем структурирования национального государства».

«И Украина, как я сказал, должна покинуть российскую сферу влияния и идти к Западу, который имеет свои критерии, свои стандарты, свои требования», — подчеркнул он.

Историк отметил, что Украина в этом плане не уникальна.

«То, что Украина прошла в ХХ в., очень похоже на то, что было в Польше в XIX в., ведь тогда они пережили реконструкцию огромных пространств. Ни для Польши, ни для Израиля их государственность, их независимость не дались легко. Но они преодолели этот путь и инвестировали в то, чтобы быть на стороне западного мира», — напомнил Грицак.

Он также высказал мнение, что украинцы «как нация довольно ленивы» и чтобы они начали действовать, нужен кризис.

По данным опроса Деминициатив совместно с Центром Разумкова, 73% украинцев продолжают верить в победу Украины в войне против России.

Не верят в победу 17% опрошенных.

По данным опроса, значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11 процентных пунктов. За последний год снижение веры в победу Украины продолжалось, составив четыре процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.

Согласно опросу, для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет: