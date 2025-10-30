«Война будет продолжаться». Ярослав Грицак рассказал, что должна сделать Украина, если Путин еще долгое время будет оставаться при власти

Историк Ярослав Грицак из Украинского католического университета рассказал, что должна сделать Украина, если российский диктатор Владимир Путин будет оставаться при власти длительное время.

Во время дискуссии на нынешней конференции YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, которая была опубликована в журнале NV № 7 за октябрь 2025 года, Грицак констатировал, что у Путина есть идея-фикс — «вытереть украинское государство с карты», лишив украинцев их идентичности и суверенных амбиций.

«А поскольку у Путина есть такая идея-фикс, то для него это личная война, и он хочет прожить еще по крайней мере 50 лет, поэтому мы обречены на то, чтобы анализировать такую долгую перспективу. Но это парадоксально открывает и определенную надежду, поскольку дает нам возможность проанализировать, что означает украинская победа в долгой перспективе», — считает историк.

Он отметил, что 15-й министр обороны Украины Андрей Загороднюк в своей статье для Carnegie Paper определяет победу Украины как функциональную или техническую.

«Простой пример — то, что Украина сделала в Черном море. Война продолжается, но Черноморский флот России уже не может функционировать как военная единица. То же самое можно повторить и в воздушном пространстве, и на земле, и в дипломатии, и в других измерениях. Война будет продолжаться, но Украина изменит ситуацию таким образом, что Путин не сможет достичь своих политических целей», — объяснил Грицак.

Историк добавил, что, по мнению Загороднюка, техническая победа Украины касается не только выживания, но и приспособления для достижения дальнейшего успеха.

По данным опроса Деминициатив совместно с Центром Разумкова, 73% украинцев продолжают верить в победу Украины в войне против России.

Не верят в победу 17% опрошенных.

По данным опроса, значительный сдвиг в вере в победу Украины произошел в 2024 году, когда доля тех, кто верит в победу Украины, снизилась на 11 процентных пунктов. За последний год снижение веры в победу Украины продолжалось, составив четыре процентных пункта, что лишь немного превышает теоретическую погрешность выборки.

Согласно опросу, для большинства респондентов тремя главными признаками победы Украины в войне станет: