Победа будет сложной, кровавой, в бою, но завершение войны точно будет дипломатическим — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)
Президент Владимир Зеленский считает, что победу в войне с РФ Украина одержит на поле боя, но завершение войны будет дипломатическим.
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Об этом глава государства сказал в интервью Украина 24 по случаю годовщины инаугурации.
«Сейчас это как автомобиль — не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и такая война сложна, и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка будет точно в дипломатии», — отметил Зеленский.
Он добавил, что есть вещи, которые Украина не сможет завершить по-другому, кроме как за столом переговоров.
«Мы хотим вернуть все, а Российская Федерация не хочет ничего отдать», — подчеркнул президент.
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