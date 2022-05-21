Победа будет сложной, кровавой, в бою, но завершение войны точно будет дипломатическим — Зеленский

21 мая, 11:13
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский считает, что победу в войне с РФ Украина одержит на поле боя, но завершение войны будет дипломатическим.

Война России против Украины — главные события 21 мая

Об этом глава государства сказал в интервью Украина 24 по случаю годовщины инаугурации.

«Сейчас это как автомобиль — не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и такая война сложна, и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка будет точно в дипломатии», — отметил Зеленский.

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Он добавил, что есть вещи, которые Украина не сможет завершить по-другому, кроме как за столом переговоров.

«Мы хотим вернуть все, а Российская Федерация не хочет ничего отдать», — подчеркнул президент.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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