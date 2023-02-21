Если бы Путин победил. Карл Бильдт назвал девять возможных последствий и призвал поддержать Украину 21 февраля, 18:09 Платформа с фигурой российского диктатора Владимира Путина, принимающего кровавую ванну, на карнавале в Дюссельдорфе, Германия, 20 февраля (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Война обернулась для России полным провалом, но стоит рассмотреть и «контрфактический вариант» — что было бы, если бы российские войска не провалили вторжение, а Запад ответил растерянностью и беспорядком вместо единства, пишет дипломат и бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в своей колонке для NV.



Он называет девять вероятных последствий этого:

Россия захватила бы Киев за пару дней, а президент Владимир Зеленский был бы убит, заключен в тюрьму, либо, в лучшем случае — возглавил бы правительство в изгнании.

Поток беженцев из Украины был бы на порядок больше, чем сейчас.

Подконтрольную России марионеточную власть в Киеве никто бы не признал, кроме нескольких стран-изгоев.

Подконтрольная России марионеточная власть в Киеве быстро бы исчезла и Украина была бы включена в состав России в качестве совокупности новых федеральных округов.

Россия казнила бы тысячи или даже десятки тысяч украинских политиков, журналистов, местных чиновников и друугих людей.

Десятки — или сотни тысяч украинцев были бы отправлены в так называемые фильтрационные лагеря, где они подверглись бы допросам, пыткам и жестокому обращению со стороны российских сил безопасности, многих детей разлучили бы с родителями и отправили на «перевоспитание» в Россию.

Санкции против России, вероятно, были бы еще более масштабными, чем сейчас, потому что таким странам, как Индия или Южная Африка, было бы гораздо сложнее оправдать продолжение торговли с агрессором.

Мобилизация в России все равно бы прошла — чтобы держать Украину в повиновении.

Для остальной Европы, особенно для Молдовы, Польши и стран Балтии возросла бы угроза российской агрессии, им пришлось бы перейти на военное положение, а Европа оказалась бы на пороге еще более масштабной войны.

Видео дня

«Если бы Россия добилась успеха, это было бы катастрофой со всех возможных точек зрения. Продолжение поддержки Украины в защите ее свободы необходимо для европейской безопасности и сохранения для всех людей основополагающего принципа международного права — недопущения агрессивной войны», — подчеркнул шведский дипломат в своей колонке.

21 февраля российский диктатор Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Он врал о развязанной против Украины полномасштабной войне, повторял роспропаганду, обвиняя Запад, и пригрозил расширением агрессии из-за переговоров по передаче Украине дальнобойного оружия. Глава Кремля заявил, что РФ приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и сообщил о готовности возобновить испытания ядерного оружия.

Комментируя выступление Путина, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диктатор «готовится к еще большей войне».