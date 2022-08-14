В России сломали кабельное телевидение и показывали потери оккупантов в Украине

14 августа, 03:08
Потери оккупантов в Украине показали по российскому телевидению (Фото:Скриншот t.me/AFUStratCom)

Потери оккупантов в Украине показали по российскому телевидению (Фото:Скриншот t.me/AFUStratCom)

В России неизвестные взломали кабельное телевидение и показывали уничтоженную военную технику оккупантов в Украине. Это произошло в день военно-воздушных сил России.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ.

«В Алтайском крае неизвестные взломали кабельное ТВ и в день военно-воздушных сил россии крутили информацию о погибших оккупантах и кадрах с разбитой военной техникой России», — говорится в публикации.

Видео дня

На экране телевизора было указано, что по состоянию на 12 августа потери ВВС России составили более 400 единиц авиации и тысячи военных.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Война в Украине Война России против Украины

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