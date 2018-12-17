Плесень, тараканы, крысы: Денисова обратилась к омбудсмену РФ из-за условий содержания Сущенко Сегодня, 21:23 37 Цей матеріал також доступний українською Роман Сущенко

Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять меры по обеспечению политзаключенного Романа Сущенко надлежащими условиями содержания.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Я срочно обратилась с письмом к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно принять меры по обеспечению гражданина Украины Романа Сущенко надлежащими условиями содержания и медицинской помощью", - сказано в сообщении.

Ранее, украинский журналист Роман Сущенко написал письмо коллегам из колонии в Кировской области России. По словам Сущенко, целью сотрудников колонии является запугать и унизить достоинство людей, отбывающих наказание. Политзаключенный рассказал, что в колонии, в которой он содержится зафиксированы "антисанитария, тараканы размером со спичечный коробок, вездесущие грызуны всех мастей, плесень, влажность, кромешная тьма, недоедание и холод", а целью сотрудников колонии является запугать и унизить достоинство людей, отбывающих наказание.

Корреспондента Укринформа Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ это опровергли.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

7 ноября его этапировали в колонию в Кировской области РФ.