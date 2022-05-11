Путин не хочет ограничиваться Донбассом. Как будет развиваться война в Украине и что мешает планам РФ — главное из доклада разведки США 11 мая, 11:10 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Директор национальной разведки Эврил Хейнс и генерал-лейтенант Скотт Берриер, глава Разведывательного управления Министерства обороны США на слушаниях в Конгрессе, 10 мая 2022 (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Российский диктатор Владимир Путин не намерен ограничиваться Донбассом и не изменил своих стратегических целей в войне с Украиной, однако его планы все больше расходятся с возможностями армии РФ, считает американская разведка.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Такие оценки прозвучали 10 мая в Конгрессе США, где с докладом выступили директор национальной разведки Эврил Хейнс, возглавляющая американское разведсообщество из 17 ведомств, и генерал-лейтенант Скотт Берриер, глава Разведывательного управления Министерства обороны США.

Видео дня

Отвечая на вопросы конгрессменов, они поделились видением американской разведки о дальнейшем развитии войны в Украине.

НВ приводит самые важные тезисы из их доклада.

Войной движут личные амбиции Путина, его аппетиты по-прежнему охватывают не только Донбасс. Эврил Хейнс заявила, что разведсообщество США не видит признаков завершения противостояния и полагает, что Владимир Путин «готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще намерен достичь целей за пределами Донбасса». Именно поэтому даже если Россия добьется успеха на Донбассе, где сейчас сконцентрировала свои усилия, это вряд ли положит конец войне, отметила Хейнc. По ее словам, американская разведка считает отступление от Киева «лишь временным сдвигом», и полагает, что «стратегические цели Путина, вероятно, не изменились».

Директор национальной разведки США также подчеркнула, что в целом действия России в ближайшие месяцы, как уже показали первые этапы войны, сводятся к решениям одного человека: Путина. По словам Хейнс, американскому разведсообществу в ближайшие месяцы будет все труднее прогнозировать его шаги, в том числе из-за того, что «Путин сталкивается с несоответствием его амбиций нынешнему потенциалу конвенционных вооруженных сил России ["обычной» армии без учета ядерного оружия, оружия массового поражения и т. д. — прим. ред]".

Нынешний расклад сил — война на истощение. «Россияне не побеждают, украинцы не побеждают, и в этом смысле мы находимся в несколько патовой ситуации», — сказал Скотт Берриер. В этом же контексте Хейнс описала нынешнее положение дел как «войну на истощение», тем более что и украинская, и российская стороны, по ее словам, на данный момент убеждены в своей способности добиться прогресса на поле боя.

Переговорный процесс вряд ли будет успешен. «Мы не видим жизнеспособного пути переговоров — по крайней мере, в краткосрочной перспективе», — подчеркнула Хейнс с учетом предыдущего фактора и надежд каждой из армий переломить ход войны в свою пользу.

Военные неудачи РФ в Украине увеличивают вероятность более ситуативных, а также более радикальных действий со стороны Кремля. Расхождение между планами Путина и реальными возможностями его армии в Украине «открывает период принятия более ситуативных решений в России — как в отношении внутриполитических шагов, необходимых для поддержания наступления [в Украине], так и в плане самой войны с Украиной и [противостояния с] Западом», убеждена Хейнс.

Такой тренд, по ее словам, «увеличивает вероятность того, что Путин прибегнет к более радикальным мерам, которые могут включать введение военного положения, переориентацию промышленного производства [под военные потребности] или потенциальную эскалацию военных действий — чтобы высвободить ресурсы, необходимые для достижения его целей» либо на фоне затягивания конфликта, либо если Путин сочтет, что Россия проигрывает в Украине, пояснила Эврил Хейнс.

А значит, в ближайшие месяцы война может стать "более непредсказуемой и эскалационной", полагают в разведсообществе США.

Без полной мобилизации России не сможет достичь своих максималистских целей — включая такие вероятные амбициозные планы, как захват и удержание сухопутного "моста" из Крыма через южную часть Украины в Молдову (Приднестровье). В разведке США не верят, что России удастся сделать это в грядущие недели.

Ближайшие планы Путина включают в себя стремление полностью захватить Донецкую и Луганскую области, сокрушить украинские силы на востоке Украины, оккупировать всю Херсонскую область и взять под контроль водоснабжение Крыма.

Ядерная угроза пока не является неотвратимой. Американская разведка не верит в «неминуемость» варианта, когда Путин перейдет к применению ядерного оружия, в том числе тактического, заявили Конгрессу США Хейнс и Берриер, реагируя на волну дискуссий о том, не спровоцирует ли российского диктатора масштабная международная поддержка Украины.

«Очевидно, что мы находимся в положении, когда мы поддерживаем Украину, но в то же время не хотим в конечном итоге оказаться в состоянии Третьей мировой войны, как не хотим и ситуации, в которой стороны используют ядерное оружие, — отметила Хейнс. — Наша точка зрения состоит в том, что неизбежной вероятности применить ядерное оружие у Путина нет». Берриер отдельно подчеркнул, что США не ожидают от России применения такого вооружения в ближайшее время.

По словам Хейнс, Путин, скорее всего, будет готов использовать ядерное оружие лишь в том случае, если увидит реальную угрозу своему режиму или России — например, если бы счел, что проигрывает войну в Украине, а особенно если бы посчитал, что НАТО «либо вмешивается, либо собирается вмешаться». С другой стороны, убеждена директор национальной разведки США, у Путина есть еще много других мер эскалации войны, «прежде чем он доберется до ядерного оружия». Хейнс также полагает, что российский диктатор обозначил бы такую готовность определенными сигналами — помимо тех заявлений, которые он делал ранее.

Путин верит в ослабление давления США и ЕС. Российский диктатор, вероятно, убежден в «большей способности и готовности России противостоять вызовам, чем его противники», сказала Хейнс. «И он, вероятно, рассчитывает на ослабление решимости США и ЕС по мере ухудшения ситуации с нехваткой продовольствия, инфляцией и ценами на энергоносители», — отметила глава Национальной разведки США.

По материалам CNN, Politico, New York Times

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.