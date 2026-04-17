Буданов заявил, что РФ боится за свой контингент в Приднестровье и хочет его усилить

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что РФ не отказывается от планов по Приднестровью. Однако она делает ставку на «войну страхов», а не на прямую военную эскалацию.

Об этом Буданов сказал в интервью YouTube-каналу Маленькая страна.

Глава ОП подтвердил, что на этом фоне Украина усиливает военное присутствие на границе с непризнанным Приднестровьем и назвал такую реакцию «стандартным военным подходом».

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«Есть данные разведки, которые показывают, что Россия не отказывается от плана активизировать действия в Приднестровье. Я назвал бы это войной страхов. Россияне боятся за свой контингент и пытаются сделать определенные шаги, чтобы его усилить и быть готовыми к реакции, если что-то произойдет», — отметил Буланов.

Он добавил, что Киев следит за ситуацией и готов реагировать.

«Украина видит и знает об этих планах. Мы должны реагировать. Это стандартный военный подход», — сказал руководитель Офиса президента.

Отвечая на вопрос, может ли Украина взять под контроль Приднестровье «без единого выстрела», как предполагают некоторые, Буданов заявил: «Без единого выстрела — лично я не верю. Если речь о том, можем ли мы это сделать, конечно, можем. С выстрелами, но можем».

На вопрос, при каких условиях Украина может пойти на такой сценарий, он ответил, что этот вопрос сейчас «преждевременный».

8 апреля заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса в интервью РБК-Украина заявил, что российские оккупационные войска планируют создать буферную зону в Винницкой области со стороны непризнанного Приднестровья.

«Это впервые зафиксировано у них планы такого характера. Откровенно говорю, что паниковать здесь не стоит, потому что пока я не вижу у них сил для реализации всех этих намерений», — сказал Палиса.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что не видит угрозы создания буферной зоны в Винницкой области.