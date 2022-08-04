«Китаю это очень не нравится». Как бестолковая политика Путина сделала Запад единым и сорвала планы Пекина — интервью с Климкиным 4 августа, 20:26 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Павел Климкин, дипломат, министр иностранных дел Украины 2014−2019 годов, рассказал Радио НВ, как империалистическая политика России сломала планы Китая по Тайваню и сделала Запад единым впервые за все годы.

— Визит Нэнси Пелоси, из-за которого было так много страстей, можно сказать, завершился. Войны, пока, по крайней мере, не произошло, и я думаю, вряд ли произойдет, но Пекин пообещал, что будут последствия. Часть этих последствий мы с вами видим — это экономическая блокада определенных позиций, в частности, заблокировали экспорт цитрусовых. Какими могут быть эти последствия в полном объеме, как вы считаете?

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— Китай не будет сразу действовать. Сейчас запрещен импорт овощей и фруктов, кстати, вам ничего не напоминает? 2014 год, реакция России на санкции Запада, в первую очередь запрет импорта фруктов и овощей. Но есть и более серьезные вещи: учения китайских войск, причем с запретом заходить в морское и воздушное пространство, причем впервые, подчеркиваю, впервые в истории. Это не только в проливах, но и восточнее Тайваня. Если посмотреть на карту этих учений, это квазиокружение и очень четкий сигнал. Я не думаю, что сегодня Китай пойдет на жесткие военные действия. Вскоре осенью состоится съезд Коммунистической партии, и для китайцев стабильность — это нечто абсолютное и абсолютная ценность.

На фоне постоянно растущих цен на энергоносители, на продовольствие парадоксальным образом для Китая переключить внимание с этого роста на Тайвань, на тайваньскую проблематику, тоже чего-то стоит. Поэтому выгоды от этого получают и американцы, здесь совершенно понятно, какие. Американцы четко показали зубы и сказали, что продвижение дальше в направлении вторгнуться на Тайвань, что мирным, что военным путем так просто не пройдет. Тайваньская экономика критическая для мира, в частности, из-за производства микросхем. Без тайваньской экономики, без тайваньских микросхем, являющихся кровью современной экономики, все застопорится. И, конечно, это также безопасность судоходства в Южнокитайском море, а это более трети мировой торговли.

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