Планы агрессора. Росавиация опубликовала новый график запрета на гражданские полеты вдоль границы с Украиной 12 апреля, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Воздушное пространство над граничащими с Украиной регионами РФ будет закрыто минимум до 19 апреля (Фото:Аэрофлот)

Росавиация в восьмой раз подряд продлила запрет на полеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях РФ до 3:45 мск 19 апреля.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Ранее предполагалось, что действие режима закрытого неба для гражданской авиации истечет 13 апреля.

Как говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта РФ, полеты ограничены в аэропорты 11 городов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Видео дня

В качестве альтернативы рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Впервые ограничения на полеты над частью российских регионов были введены 24 февраля — одновременно с началом вторжения в Украину.

Первоначально эта мера планировалась до 2 марта, впоследствии запреты на полеты регулярно продлевали.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия внесла в черный список 20 авиакомпаний страны-агрессора.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.