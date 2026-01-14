Виткофф объявил о запуске второй фазы мирного плана для сектора Газа

Специальный посланник президента США Стив Виткофф объявил о начале второго этапа американского плана по прекращению войны в Секторе Газа .

«Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о запуске второй фазы 20-пунктного плана президента по прекращению конфликта в Газе, который предусматривает переход от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и реконструкции», — заявил Виткофф на своей странице в соцсети X.

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Он отметил, что на этом этапе в Газе должна быть создана переходная «технократическая» палестинская администрация — Национальный комитет по управлению Газой. Кроме того, согласно плану США, должна начаться полная демилитаризация и реконструкция Газы, в частности «разоружение всего неавторизованного персонала».

«США ожидают, что ХАМАС полностью выполнит свои обязательства, включая немедленное возвращение последнего погибшего заложника. Невыполнение этого обязательства приведет к серьезным последствиям», — подчеркнул спецпосланник Трампа.

Виткофф также отметил, что во время первой фазы мирного плана Трампа для Газы было предоставлено «историческую гуманитарную помощь», сохранено прекращение огня, были возвращены все живые заложники и останки 27 из 28 погибших заложников.

Кроме того, спецпосланник Трампа поблагодарил Египет, Турцию и Катар, посреднические усилия которых, по его словам, «сделали возможным весь прогресс, достигнутый на сегодня».

Прекращение войны в Газе — главное

7 октября 2023 года группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль, прорвав границу из сектора Газа, обстреляв израильскую территорию ракетами и ворвавшись в пограничные общины. Атака привела к большому количеству жертв и стала крупнейшей эскалацией израильско-палестинского конфликта за десятилетия, после чего Израиль объявил состояние войны и начал масштабную военную операцию в Газе.

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13 октября 2025 года ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

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Со своей стороны, Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.