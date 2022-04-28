Игра в Приднестровье. Западные СМИ разгадывают планы Москвы в отношении Тирасполя и называют их неудачными 28 апреля, 08:46 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Тирасполь (на фото), как и Кишинев, пытается балансировать между Россией и Западом, считают западные обозреватели (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

По мнению западной прессы, взрывы в непризнанном Приднестровье могут быть предвестниками нового этапа войны России против Украины с планами захвата Одессы, а затем и Молдовы. Впрочем, невыполнимыми.

Война России против Украины грозит перейти в новую опасную фазу, предупреждает британская газета The Guardian . Серия взрывов в непризнанной республике Приднестровье повышает риски вовлечения в вооруженный конфликт Молдовы. Такое развитие событий будет иметь непредсказуемые последствия, отмечает издание.

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После короткого столкновения в 1992 году приднестровские сепаратисты заручились поддержкой РФ в противостоянии Кишиневу и теперь там базируется российский гарнизон численностью 1,5 тыс. военных. Недавние взрывы, прогремевшие в нескольких точках Приднестровья, могли быть совершены с целью расширить военное присутствие России в регионе. Их The Guardian сравнивает со взрывами на Донбассе в феврале, которые предшествовали полномасштабному вторжению России в Украину.

Обозреватели предупреждают: введение дополнительных сил РФ в Приднестровье создаст непосредственную угрозу суверенитету Молдовы — 2,6-миллионной страны, которая, как и Украина, проявляла растущий интерес ко вступлению в НАТО. Под угрозой окажется и Одесса, расположенная между Молдовой и оккупированным Россией Херсоном. После провала попытки захватить Киев и подчинить себе всю Украину российский диктатор Владимир Путин сосредоточился на разделении страны, предполагает издание: задавшись целью оккупировать южные украинские земли до самого Приднестровья, он может стремиться создать из них «Новороссию» как основу для новой российской империи.

Впрочем, на фоне многочисленных неудач российской армии в войне против Украины аналитики скептически оценивают способность захватчиков продвинуться по югу страны аж до Приднестровья, пишет американский журнал Foreign Policy . Взрывы в непризнанной республике, скорее, указывают на попытки дестабилизировать Молдову и втянуть ее в войну в Украине, цитирует издание Александра Фленкя, политического аналитика и бывшего вице-премьер-министра Молдовы по вопросам реинтеграции.

«В этом случае я склонен рассматривать это как часть кампании дезинформации и информационной войны против Молдовы», — отмечает он.

На текущий момент заявленными целями российского военного присутствия в Приднестровье являются недопущение возобновления конфликта 1992 года и охрана 22 тонн военной техники советских времен, которая хранится в небольшом городке Колбасна. В свою очередь, цель руководства самопровозглашенной республики — скорее не воссоединение с Москвой, а международное признание, которое сегодня Приднестровье получило только от других непризнанных территорий, таких как Южная Осетия, Арцах и Абхазия.

Российская поддержка жизненно необходима для региона. В частности, власти Тирасполя получают от Москвы бесплатный природный газ, что дает им инструмент влияния на энергетически зависимый Кишинев. Но при этом приднестровские чиновники стремятся к определенной независимости от решений Москвы, отмечает Дионис Ценуза, внештатный научный сотрудник Центра исследований Восточной Европы в Литве. Такая независимость, в частности, необходима местным олигархам, чтобы зарабатывать больше денег, объясняет эксперт. Ведь, пользуясь подписанным Кишиневом в 2014 году соглашением об ассоциации с ЕС, Приднестровье экспортирует в с немало товаров — гораздо больше, чем в Россию. Впрочем, в плане импорта ситуация обратная. Теперь Тирасполь, как и Кишинев, пытается балансировать между Россией и Западом.

Такое балансирование уже давно является лейтмотивом внешней политики Молдовы. С начала войны в Украине эта небольшая и одна из беднейших стран Европы приютила больше украинских беженцев в расчете на душу населения, чем любое другое европейское государство. Нападение России на Украину также побудило Кишинев подать заявку на членство в Европейском Союзе. Но в то же время Молдова не присоединилась к западным санкциям против Москвы на фоне опасений, что Кремль попытается еще больше дестабилизировать страну. Теперь у Кишинева стало больше поводов для беспокойства, констатирует Foreign Policy.

Между тем американский новостной сайт Business Insider в своем репортаже из Молдовы , где корреспондент издания побывал за несколько дней до первых взрывов в Тирасполе, отмечает: столица непризнанной республики остается, пожалуй, единственным городом в Европе, где нет никаких признаков того, что в Украине идет война. На пункте пропуска в Приднестровье его даже не спросили о целях визита. А в самом Тирасполе ничто не напоминало о конфликте в государстве, граница с которым пролегает всего в 20 минутах езды оттуда.

По крайней мере, спокойствие царит в общественных местах Тирасполя. Местное телевидение транслирует мощный поток пропаганды из Москвы, признает издание. О значительном количестве беженцев из Украины, бежавших сюда от войны, напоминают многочисленные автомобили с украинскими номерами. Эхо вооруженного конфликта ощущается также в инфляции и дефиците товаров, ранее завозимых через ныне закрытую восточную границу.

Кроме того, как сообщают молдавские власти, из-за нападения России на Украину резко возросло количество заявлений на получение паспортов, которые выдает Кишинев, — ведь чтобы в случае вторжения в Приднестровье его жители могли выехать из непризнанной республики, им нужен документ, выданный признанной страной.

В самом Кишиневе тоже довольно спокойно. По словам местных чиновников, бежавшие из страны после вторжения 24 февраля молдаване вернулись обратно. Оптимизма им добавили военные неудачи России, в частности, неспособность захватить Одессу. Ситуация в этом украинском городе является для молдаван общепринятым показателем: если Одесса падет, следующей будет Молдова. Следят здесь и за действиями США: если американские дипломаты начнут уезжать, за ними страну покинут тысячи молдаван.

В Кишиневе корреспондент Business Insider встретился с Игорем Мунтяну, послом Молдовы в США с 2010 по 2015 год. В интервью изданию тот отметил: с самого начала, еще до прихода Путина к власти, Россия «своего рода шантажировала» Молдову Приднестровьем. Именно из этого региона страна получает большую часть электроэнергии, которую там производят благодаря российскому газу и углю. Но самым важным политическим рычагом влияния остается российская разведка и военное присутствие в Приднестровье, признает дипломат.

Здесь также находится склад боеприпасов времен СССР, который считается одним из самых крупных в Восточной Европе. А у местной железной дороги такая же широкая колея, что и в Украине и России. Она, по мнению аналитиков, может стать частью маршрута снабжения для российских военных, если те попытаются захватить Одессу.

Уже в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Мунтяну предположил, что Украина — не единственная цель Путина. «Думаю, когда он говорит о возвращении того, что принадлежит России, он имеет в виду также и Молдову», — говорит дипломат.

При этом в самой Молдове пессимистично оценивают способность страны противостоять вторжению, если таковое произойдет. Местные шутят, что вооруженные силы страны смогут удержать столицу около двух часов — именно столько потребуется России, чтобы добраться туда на бронетехнике от границы.

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