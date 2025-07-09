Как российский диктатор Владимир Путин отреагировал на действия и заявления президента США Дональда Трампа , в частности на возобновление поставок оружия Украине, в эфире Radio NV рассказал российский журналист Михаил Фишман.

Михаил Фишман российский журналист

Я думаю, что Путин не ошеломлен, не шокирован и не пересматривает свою стратегию в связи с тем, что он услышал из Белого дома.