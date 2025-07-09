«Пускай мычит, что ему мычится». Путин не ошеломлен поведением Трампа и считает, что близок к победе: каков расчет — Фишман
Дональд Трамп изменил риторику в отношении Владимира Путина (Фото: Коллаж NV / REUTERS/Kevin Lamarque / Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)
Как российский диктатор Владимир Путин отреагировал на действия и заявления президента США Дональда Трампа, в частности на возобновление поставок оружия Украине, в эфире Radio NV рассказал российский журналист Михаил Фишман.
Михаил Фишман
Я думаю, что Путин не ошеломлен, не шокирован и не пересматривает свою стратегию в связи с тем, что он услышал из Белого дома.