Наглость россиян и уловки европейцев. Как 76 лет назад началась подготовка Плана Маршалла, и кто в итоге получил наибольшую помощь 12 июля, 07:35 NV Премиум Джордж Маршалл убеждает Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США в необходимости экономической помощи европейским странам после Второй мировой войны, 15 января 1948 года. (Фото:US National Archives)

12 июля 1947 года Париж принял делегации 16 стран Европы, пострадавших во время Второй мировой войны и подали заявки на финансовую помощь от США — NV собрал воспоминания о некоторых интригах и уловках, к которым прибегали заемщики, и о «особую» позицию СССР.

Лето 1947 года в Париже, где как раз началось обсуждение плана реконструкции Европы после Второй мировой войны, известного как план Маршалла, было чрезвычайно жарким. Голландский экономист Эрнст ван дер Бейгель, секретарь делегации Нидерландов на встрече по подготовке плана, вспоминал: «В Petit Palais, где мы встретились, не было кондиционера. Мы начали в восемь утра и разошлись перед десятью вечера в ужасной духоте. Но это было поразительно!»

Видео дня

Еще за месяц до встречи американский историк Теодор Уайт, в то время корреспондент американского журнала The Time, писал о послевоенной Европе: «Люди недоедали, некоторые просто голодали, иные воровали, мало кто чем делился, каждый обманывал».

Возможно, журналист несколько сгустил краски, но официальный Вашингтон имел примерно такие же данные о тогдашнем экономическом и психологическом состоянии Старого света. Целый континент, за исключением нескольких стран на нем, лежал в руинах, и надежды на скорейшее его восстановление казались призрачными.

Однако в США решили не оставаться в стороне, ведь промышленные мощности страны фактически не пострадали во время войны. Более того, Штаты и соседняя Канада стояли на пороге перепроизводства, поскольку война обескровила бывших и потенциальных покупателей, прежде всего европейских.

Только белое и черное

В январе 1947 года государственным секретарем Соединенных Штатов стал генерал Джордж Маршалл. В течение второй мировой войны он возглавлял Генеральный штаб армии США, и уже после его ухода из жизни биограф Форрест Пог писал об этом политике: «Он видел мир только черным и белым, без оттенков в аргументах или серых зон в принятии решений».

Маршалл не терпел даже намека на лицемерие и генетически не воспринимал двойные стандарты или политические интриги, даже когда они имели определенную дальновидную пользу.