Президент Давосского форума призвал создать план Маршалла для восстановления Украины 23 мая, 00:52 Цей матеріал також доступний українською Бренде считает, что Украину нужно восстанавливать даже без мирного соглашения (Фото:Берге Бренде via Twitter)

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал создать план Маршалла для восстановления Украины.



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В интервью Süddeutschen Zeitung он заявил, что речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах, где частный сектор также должен сыграть важную роль в восстановлении страны.

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«Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины. Нам нужен план Маршалла», — отметил Бренде.

По его словам, он хочет выдвинуть призыв к такому плану на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, который начинается 23 мая.

«Для этого мы также соберем руководителей компаний под девизом «Генеральные директора для Украины», — резюмировал Бренде.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз возглавит усилия по реконструкции послевоенной Украины.

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