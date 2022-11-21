Полный профит за счет Украины. Ольга Айвазовская возмутилась призывами российской оппозиции о плане Маршалла для России 21 ноября, 20:13 Ольга Айвазовская возмутилась из-за наглости политиков, которые «не смогли ничего сделать в своей стране, потом поехали на комфортный Запад, а затем начали масштабную кампанию продвижения в мягкой форме, но антиукраинских нарративов» (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Глава правления гражданской сети Опора в своей колонке для НВ выразила возмущение призывами российской оппозиции о плане Маршалла для России.

«У российской оппозиции уже сейчас есть претензии на средства партнеров Украины и замороженные активы российского государства и олигархов. Эта история точно о недостойности и желании получить полный профит от проигрыша кремлевского режима в среднесрочной перспективе, но очень высокой ценой для украинского народа», — пишет Айвазовская в колонке для НВ.

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Она отметила, что подобная наглость присуща классу политиков, которые «не смогли ничего сделать в своей стране, потом поехали на комфортный Запад, а затем начали масштабную кампанию продвижения в мягкой форме, но антиукраинских нарративов».

По словам главы правления гражданской сети Опора, такие политики, хотя и не оправдывают российского диктатора, но отрицают необходимость широкого спектра санкций и, в большей степени, ответственности за действия всего государства против Украины и его народа.

Фото: Скриншот автора

В качестве примера Айвазовская приводит скриншот сообщения члена команды Навального о том, что план Маршалла нужен не только для Украины, но и для России, «чтобы не было вновь этого чувства несправедливости, а чтобы было чувство и желание вновь налаживать отношения».

«Публичный оппозиционный класс ставит на одну ступень страдания и потенциальную помощь народу Украины и РФ. Эта риторика про „одинаковые народы“, страдающие от режима одного человека, не соответствующая действительности. Эта риторика о том, что средства из замороженных и впоследствии конфискованных активов нужно направить не на восстановление обескровленной Украины, а бросить в болото российской бездонной страны, общество которой в большинстве своем поддерживает агрессию. Эта риторика о том, что наше будущее будет связано с ними и дальше вовеки», — констатировала она.

Глава гражданской сети Опора также отметила, что таким образом российские оппозиционеры «пугают мир тем, что проигрыш в войне с Украиной сейчас, как и после Первой мировой, будет побуждать россиян, как в свое время немцев, начать еще более масштабную агрессию против всего мира».

«Но это жесткая манипуляция, которая тоже побуждает к размышлению на тему „сохранения лица“, но не столько Путина, как россиян. На самом же деле, унижение уже произошло во время Холодной войны, в результате которой распался Советский Союз. Сегодня мы являемся свидетелями безнаказанного зла тоталитарного режима. Вторая мировая по параллелям 20 века происходит сейчас. Пока мы это не объясним миру, к сожалению, придется тонуть в этой псевдооппозиционной риторике, которая все больше угрожает украинскому выживанию, восстановлению и развитию», — подытожила Айвазовская.

Ранее экс-депутат Госдумы Илья Пономарев назвал российских оппозиционеров, которые заявляют об «убийстве военнопленных» Украиной агентами ФСБ.