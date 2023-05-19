Китай может согласиться на вступление Украины в НАТО: Киссинджер об истинных целях дипломатической игры Пекина 19 мая, 13:03 Встреча Дмитрия Кулебы со спецпредставителем Китая в Киеве (Фото:МИД Украины)

Генри Киссинджер, бывший госсекретарь и советник президента США по вопросам национальной безопасности в 1960—1970-х годах, не разделяет мнение тех дипломатов, которые отвергают инициативы Китая по урегулированию войны России против Украины как «пустой жест».

Недавний звонок Си Цзиньпина Владимиру Зеленскому и инициативная «позиция» Пекина, заявленная им на фоне войны РФ в Украине, скорее является декларацией серьезных намерений Китая, считает Киссинджер. Об этом опытный американский дипломат, которому вскоре исполнится 100 лет, заявил в восьмичасовом интервью журналу The Economist.

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По мнению Генри Киссинджера, китайцы вмешались в дипломатические усилия относительно войны в Украине, заявляя свои собственные национальные интересы.

И хотя китайцы отказываются способствовать уничтожению России, они признают, что Украина должна оставаться независимой страной, и предостерегают от использования ядерного оружия, напоминает дипломат. Они даже могут согласиться с желанием Украины вступить в НАТО, передает Economist позицию Киссинджера. «Китай делает это отчасти по той причине, что он не хочет столкновения с Соединенными Штатами», — говорит он. «Они [китайцы] создают свой собственный мировой порядок, насколько могут», — объясняет американский дипломат.

И хотя вмешательство Китая может усложнить дипломатический путь выхода из войны, однако одновременно может создать и возможность «для построения взаимного доверия сверхдержав», считает он. Киссинджер также называет проявлением мудрости с украинской стороны готовность Киева коммуницировать с Китаем несмотря на заявления Пекина о «безграничном партнерстве с Россией». «Зеленский доказал, что он экстраординарный лидер», — отмечает по этому поводу бывший госсекретарь США.

В то же время, предупреждает он, в этом процессе придется учитывать, что инициативы и предложения Китая не могут быть идентичными курсу США и Запада в целом. «Они [еще] не выразили своих взглядов. Предложение принять участие [со стороны Китая] - это уже большой шаг. Важно ограничить Россию», — подчеркивает Киссинджер.

Объясняя логику расчетов Китая, он отмечает, что если Россия потерпит в Украине полное поражение, то с учетом двух предыдущих лет эволюции отношений Китая и РФ Пекин не может отреагировать на это молчаливым согласием. «В этой новой реальности Китай хочет независимой Украины. И я поражен мудростью Украины, которая была на шаг впереди нас на этом пути, когда они поняли, чем это обернется. Они не могли ожидать, что Китай станет союзником НАТО. Но Китай может поддержать результат в виде создания сильной и независимой Украины», — отмечает Киссинджер.