Как заявил автору материала в The Atlantic Саймону Шустеру один украинский высокопоставленный чиновник, «в Пентагоне Пит Хегсет не хотел слышать слово „Украина“» (Фото: REUTERS/Jonathan Alcorn)

Руководство Пентагона по указанию главы ведомства Пита Хегсета перестало проводить еженедельные брифинги о ситуации по поводу войны РФ против Украины.

Об этом 15 ноября сообщает издание The Atlantic со ссылкой на собственные источники.

Еще со времен президентства Джо Байдене в Пентагон для анализа поступали еженедельные доклады о ходе войны, которые предоставляло подразделение Армии США в Европе под названием Группа по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (SAG-U).

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«Во время ссоры в Овальном кабинете в феврале 2025 года Трамп заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у Украины нет никаких козырей. Эта встреча задала новый тон их отношениям и дала сигнал внутри администрации Трампа о том, что к Украине следует относиться как к просителю, а не как к союзнику», — пишет The Atlantic.

Как заявил автору материала Саймону Шустеру один украинский топ-чиновник, «в Пентагоне Хегсет не хотел слышать слово „Украина“».

По информации The Atlantic, офицеры Армии США в Европе ощущали аналогичную враждебность. «Если в Пентагоне заводили разговор об Украине, то, если повезло, тебя встречали презрительной усмешкой», — рассказал Шустеру один из них.

«Если в Пентагоне заводили разговор об Украине, то, если повезло, тебя встречали презрительной улыбкой», — рассказал Шустеру один из них.

«При администрации Байдена министр обороны Ллойд Остин еженедельно получал от SAG-U отчеты о ходе войны. Как только Хегсет занял пост главы Пентагона, эти брифинги прекратились. То же самое произошло и с почти всей военной помощью США Украине», — подытожило издание.

20 октября газета The Washington Post писала, что Хегсет до сих пор не одобрил передачу Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot из дружественных ей стран. По словам чиновников, Хегсет официально не отклонил передачу, но и не согласовал её.

Издание поясняло, что США сохраняют контроль, поскольку оружие производится ими и поставляется за рубеж на основании соглашения, согласно которому передача другим странам требует одобрения Вашингтона.

25 октября Зеленский заявил о блокировании уже согласованных Европой поставок ракет-перехватчиков для Patriot. Он также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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Кроме того, в интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что Украина получает лишь 12 ракет для систем ПВО Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.

13 ноября два источника корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Алекса Рауфоглу соообщили, что процесс предоставления Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot до сих пор заблокирован в Пентагоне.

Как утверждают источники, дальнейшее оформление документов задерживается на уровне заместителя министра обороны США по вопросам закупок и материально-технического обеспечения Майкла Даффи.