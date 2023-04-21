Министр обороны Германии считает «совершенно нормальными», что ВСУ могут заходить на территорию России

21 апреля, 12:10
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Борис Писториус (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Борис Писториус (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что проникновения украинских военных на территорию России являются «совершенно нормальными» при такой развязанной Москвой полномасштабной войне.

Об этом он сказал в интервью ZDF.

Писториус не видит ничего плохого в том, что «сторона, которую атаковали, также передвигается на территории противника, например, чтобы отрезать пути снабжения».

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«До тех пор, пока не подвергаются нападению города, мирные жители, гражданские районы, с этим придется смириться. Неохотно, однако частью этого, например, является отрезание путей поставок [оккупационных российских войск]», — сказал глава немецкого Минобороны.

В начале февраля министр обороны Алексей Резников уверял, что Украина гарантирует: западное оружие для атак по территории РФ не будут использовать. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Киеву «никто не запрещает» уничтожать военные цели на территории РФ оружием украинского производства.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Война России против Украины Борис Писториус

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