Министр обороны Германии считает «совершенно нормальными», что ВСУ могут заходить на территорию России 21 апреля, 12:10 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что проникновения украинских военных на территорию России являются «совершенно нормальными» при такой развязанной Москвой полномасштабной войне.

Об этом он сказал в интервью ZDF.

Писториус не видит ничего плохого в том, что «сторона, которую атаковали, также передвигается на территории противника, например, чтобы отрезать пути снабжения».

Видео дня

«До тех пор, пока не подвергаются нападению города, мирные жители, гражданские районы, с этим придется смириться. Неохотно, однако частью этого, например, является отрезание путей поставок [оккупационных российских войск]», — сказал глава немецкого Минобороны.

В начале февраля министр обороны Алексей Резников уверял, что Украина гарантирует: западное оружие для атак по территории РФ не будут использовать. Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Киеву «никто не запрещает» уничтожать военные цели на территории РФ оружием украинского производства.

