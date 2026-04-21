«Достигает впечатляющих успехов». Министр обороны Германии Писториус отметил высокий спрос в мире на украинские оборонные технологии

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил высокий спрос в мире на оборонные технологии Украины и их значительное влияние на развитие инноваций в Европе.

Об этом он сказал в понедельник, 20 апреля, во время выступления на Ганноверской ярмарке, пишет Укринформ.

«Украинские технологии сейчас пользуются спросом во всем мире как инновационные решения. Мы также должны держать эти разработки в поле зрения», — отметил Писториус.

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Он добавил, что сила Украины заключается не только в профессионализме военных и способности держать оборону, но и в высоком уровне технологического развития. По его словам, Украина «достигает впечатляющих успехов и стремительного прогресса в разработке новых технологий в сфере обороны».

Писториус также подчеркнул, что сотрудничество с Украиной помогает Германии развивать свои промышленные мощности и технологические возможности.

Кроме этого, министр отметил необходимость укрепления оборонно-промышленного комплекса Европы. По его словам, уровень безопасности и обороноспособности непосредственно влияет на экономическое развитие и благосостояние.

В то же время он заявил, что Германия должна брать на себя больше ответственности за безопасность Европы, учитывая свои масштабы, экономическую силу и стратегическое значение.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с этого дня Украина открывает экспорт оружия и в этом году в Европе будет 10 украинских экспортных центров.