Новый министр обороны Германии «сломал сдержанность Берлина» в вопросе оружия для Украины — Мельник 23 февраля, 05:58 Писториус был назначен новым министром обороны Германии в январе 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Новый министр обороны Германии Борис Писториус «сломал сдержанность Берлина» в вопросе оружия для Украины. Он вступил в должность в январе 2023 года.

Об этом сказал экс-посол Украины в Германии, замминистра иностранных дел Андрей Мельник в интервью Украинской правде.



«Господин Писториус есть совсем иного формата, чем госпожа Ламбрехт (предшественница — ред.). Он, думаю, хочет войти в историю именно как тот, кто сломал эту сдержанность Берлина (в вопросе предоставления оружия для Украины — ред.). И мы видим, что именно благодаря его лидерской позиции внутри правительства этот лед начинает таять», — сказал чиновник.

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Он добавил, что через несколько недель, которые Писториус у власти, он успел благодаря своим решениям, стать самым популярным политиком в Германии.

«Это выбор ( министра обороны — ред.) не просто удачный, а суперудачный», — подчеркнул Мельник.

Социал-демократ Борис Писториус был назначен новым министром обороны Германии в январе 2023 года.

Его предшественница Кристине Ламбрехт подала в отставку на фоне критики ее действий по программам по модернизации немецкой армии и по поставкам вооружений Украине.

16 января Ламбрехт официально попросила Шольца об отставке, он ее принял в этот же день.

В заявлении она дала понять, что ее решение связано с рядом скандалов.