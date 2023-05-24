«Разочарован». Министр обороны Германии раскритиковал Венгрию за блокирование помощи Украине 24 мая, 07:37 Борис Писторуис (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал Венгрию за блокирование дальнейшей военной помощи Украине на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе во вторник, 23 мая.



Об этом сообщают dpa и FAZ.

Писториус заявил, что он «несколько разочарован или раздражен поведением венгерских друзей» из-за блокирования помощи Киеву.

«Это не принцип европейской солидарности, который я считаю правильным», — сказал немецкий министр.

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По его словам, блокирование препятствует возмещению расходов на военную помощь Украине государствам-членам ЕС. Такое решение Венгрии Писториус назвал «неудачным шагом».

Перед этим из-за позиции Будапешта министры обороны стран-членов ЕС не смогли увеличить Европейский фонд мира до 3,5 млрд евро. Венгрия пообещала блокировать выделение Украине следующих пакетов помощи, если Киев, в частности, не пересмотрит свое решение об ограничениях против крупнейшего венгерского банка OTP, который внесли в перечень спонсоров войны РФ против Украины.

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Ранее Politico сообщило, что из-за блокирования помощи Украине конфликт возник у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и ее венгерского коллеги Петера Сийярто.