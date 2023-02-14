Война России против Украины не закончится в ближайшее время — министр обороны Германии 14 февраля, 13:25 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что война России против Украины не закончится в ближайшее время.

Об этом сообщает DW.

«В ближайшее время война не закончится», — заявил он перед встречей с коллегами из стран НАТО в Брюсселе.

По его словам, маловероятно, что в краткосрочной перспективе Украина или Россия будут в состоянии одержать победу.

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Министр заявил, что важно расставить правильные акценты при планируемых поставках вооружений Киеву, чтобы тот смог эффективно защищаться от российской агрессии.

По его словам, приоритетом сейчас является укрепление ПВО и снабжение боеприпасами, а немецкий «весенний пакет» оружия для Украины уже в пути.