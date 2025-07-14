Германия не будет поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, несмотря на рост угроз и повторные запросы Киева.

Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

«Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, даже несмотря на волну недавних российских авиаударов и повторный запрос Киева», — подчеркнул министр.

Реклама

Таким образом, правительство Германии окончательно закрыло вопрос возможности передачи этого вида вооружения Вооруженным Силам Украины.

Крылатые ракеты Taurus (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) предназначены для точного уничтожения защищенных и подземных целей. Они способны пробивать бетонные укрепления и достигать стратегических объектов на большом расстоянии, не подвергая носитель риску поражения вражеской ПВО.

Несмотря на неоднократные призывы Киева и ранее озвученные политические сигналы со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно возможной поставки, Писториус сохраняет последовательную позицию — Берлин не будет передавать Taurus Украине.