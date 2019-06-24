Письмо Трампа Ким Чен Ыну поможет возобновить переговоры с КНДР — Госдеп Сегодня, 01:29 Цей матеріал також доступний українською foreignpolicy.com США готовы немедленно возобновить переговоры с Северной Кореей foreignpolicy.com

В Государственном департаменте США надеются, что письмо американского президента Дональда Трампа лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну может возобновить переговоры по ядерному разоружению КНДР.

Об этом сообщает Reuters.

Как заявил глава Госдепа Майк Помпео, письмо может проложить путь для новых переговоров, направленных на прекращение ядерной программы Северной Кореи.

«Соединенные Штаты готовы немедленно возобновить переговоры с Северной Кореей», — подчеркнул Помпео перед отъездом из Вашингтона на Ближний Восток.

Напомним, Ким Чен Ын получил письмо от Трампа. Северокорейский лидер назвал письмо американского президента «превосходным» и «высоко оценил способность Трампа к политической рассудительности и его невероятную смелость».

Напомним, в Белом доме допустили третью встречу Трампа и Ким Чен Ына.

Второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.



По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР заявили, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.