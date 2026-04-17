По словам источников издания, письмо было оформлено как дипломатическая нота с официальной печатью. В нем предлагались экономические и инвестиционные соглашения, а также возможное смягчение санкций. Кроме того, в документе содержалось предупреждение о том, что кубинские власти готовятся к возможному вторжению США, отметил источник.

Сообщается, что для того, чтобы передать Трампу это письмо, Кастро привлек своего друга, предпринимателя из Гаваны Роберто Карлоса Чамисо Гонсалеса. Однако в аэропорту Майами сотрудники таможенной службы изъяли этот документ и отправили бизнесмена обратно в Гавану. Пока неясно, дошло ли послание до Белого дома. Также неизвестны причины, по которым таможенники остановили « курьера».

Опрошенные газетой эксперты предполагают, что попытка передачи письма могла быть связана с желанием обойти госсекретаря Марко Рубио, который выступает за ужесточение политики США в отношении Кубы.

«Похоже, кубинцы пытаются обойти Рубио и донести чёткий сигнал напрямую до Трампа. Эта попытка говорит о том, что они больше не считают Рубио беспристрастным посредником и хотят напрямую обратиться к президенту для разрешения нарастающего кризиса», — утверждает соавтор книги Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations Between Washington and Havana Питер Корнблу.

Исполнительный директор аналитической группы Cuba Study Group в Вашингтоне, в свою очередь, назвал попытку обойти Рубио « крайне неразумной и обреченной на провал».

«Ещн хуже — использовать неизвестного человека без личных связей с президентом, что делает эту попытку ещё более нелепой», — сказал он.