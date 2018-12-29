Письма в Сенат, ложный призыв в армию, энергоатаки. ГРУ оттачивало свои кибероперации в Украине - WP Сегодня, 10:43 407 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Фото martin louis via Flickr ГРУ причастна ко множеству кибератак в Украине последних лет

После аннексии Крыма и начала спровоцированного Россией конфликта на Донбассе Украина стала "испытательным полигоном" для информационных и кибервоенных операций российского ГРУ - Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Об этом пишет в своем расследовании влиятельная американская газета The Washington Post, приводя несколько примеров последних лет – в основном неизвестных ранее – когда ГРУ осуществляла свои операции в Украине. Издание получило информацию из собственных источников в разведывательных агентствах западных стран.

По их данным, большинство этих атак осуществило подразделение ГРУ 54777, специализирующееся на психологических операциях и кибератаках.

"Украина для гибридной войны 21-го века стала тем же, чем была Испания в 1930-х годах для [отработки] техники блицкрига на поле боя - местом, где плохие парни испытывают то, что могут использовать против нас позже", - отметил Дэниел Фрид, бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

Письма в Сенат США от "патриотов Украины"

В феврале 2015 года, спустя год после аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины, дюжина американских сенаторов получили одинаковые электронные письма от человека, назвавшего себя представителем группы Патриоты Украины. В них содержалась ссылка на петицию с призывом "спасти Украину".

Как отмечает The Washington Post, прошение было составлено на ломаном английском и включало в себя такой текст: "Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация в Украине крайне сложная. Украина в состоянии войны... Уровень коррупции в Вооруженных силах Украины огромен. Высокопоставленный офицер продает оружие террористам".

Далее в письме содержалась просьба отправить "опытных специалистов США и НАТО" на замену офицерам украинских Вооруженных сил. "Мы надеемся, что вы сможете повлиять на Белый дом, Пентагон и Государственный департамент США, чтобы достичь соглашения об отправке западных офицеров в Украину для [установления] прямого контроля над нашими вооруженными силами", - говорилось в петиции, копию текста которой газете передали в одной из западных разведок.

При этом конгрессменов-адресатов послания, по-видимому, выбирали из пофамильного списка сенаторов США в алфавитном порядке – письма получили только первые из них.

Странная петиция не получила отклика в Сенате и не имела особых последствий, однако была первой, хотя и грубой попыткой российского ГРУ оказать влияние на американских политиков за последние годы, передает The Washington Post заключение неназванной западной разведки. Ее аналитики убеждены, что кампания преследовала двойную цель: "еще больше деморализовать украинцев после тяжелых потерь первого года войны и ввести в заблуждение политиков США – заставив их поверить, что сами украинцы потеряли веру в свои вооруженные силы".

"Призыв" в армию после Керченского кризиса

В ноябре 2018 года, когда российские пограничники обстреляли и захватили три украинских корабля вблизи Керченского пролива в Черном море, молодым людям в пограничных регионах Украины были отправлены текстовые сообщения с предписанием явиться для регистрации на военную службу.

По данным The Washington Post, западных спецслужбам удалось выяснить, что эти ложные сообщения также разослало подразделение ГРУ 54777, занимающееся психологическими информационными атаками.

"Они являются центром тяжести российских психологических операций, - пояснил собеседник американского издания, сотрудник разведки. - Их рука замечена во многих самых известных кампаниях".

Энергетическая атака в 2015 году

По данным аналитиков и разведки США, в декабре 2015 года хакеры ГРУ оставили без света около 225 тыс. человек, получив доступ к энергосистеме Украины. "Это была первая известная кибератака, которая привела к отключению электроэнергии", - пишет The Washington Post.

Вирус NotPetya

Подразделения ГРУ также подозревают в разработке компьютерного вируса под названием NotPetya. "Запущенный 28 июня 2017 года – в День Конституции Украины - вирус стер компьютерные данные банков, энергетических компаний, высокопоставленных государственных чиновников и аэропортов в Украине, - напоминает The Washington Post. - Вирус также повлиял на компьютеры в Дании, Индии и США. Белый дом назвал атаку "самой разрушительной и дорогостоящей кибератакой в ​​истории".

Провокация антиукраинских настроений в Крыму

Подразделения ГРУ причастны также к деятельности информационного агентства Инфорос и Института русской диаспоры, сообщает The Washington Post. В феврале 2014 года, незадолго до того, как Россия аннексировала Крым, обе организации запустили обращения, призывающие президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию в Украине.

Целью призыва была попытка убедить международное сообщество и российскую общественность в том, что Украина расколота, а также усилить давление на демонстрантов в Киеве, сообщили изданию источники в разведке.