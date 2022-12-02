Письма с взрывчаткой или частями животных получили 17 посольств Украины — Кулеба 2 декабря, 21:06 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Cindy Liu)

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что всего 17 посольств Украины получили письма со взрывчаткой или с частями животных, такими как глаза коров или свиней.

«Эта кампания направлена ​​на то, чтобы посеять страх и запугать украинских дипломатов», — сказал Кулеба в комментарии CNN.

Он напомнил, что серия угроз началась со взрыва у посольства Украины в Испании. Отвечая на вопрос, кто стоит за этими событиями, Кулеба сказал: «мне хочется сразу назвать Россию, потому что прежде всего нужно ответить на вопрос, кому это выгодно».

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«Возможно, этот террористический ответ — российский ответ на тот дипломатический ужас, который мы создали для России на международной арене, и именно так они пытаются дать отпор, проигрывая настоящие дипломатические баталии одну за другой», — сказал он.

Кулеба добавил, что, по его мнению, виновата либо Россия, либо кто-то, «кто симпатизирует России и пытается посеять страх», но вывод сделают следователи.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, пострадал один человек. Украинский посол в Испании Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресованная ему.

После этого ряд посольства и консульства Украины получили окровавленные посылки с глазами животных, в дом посла в Ватикане вломились неизвестные и измазали здание экскрементами, а посольство в Казахстане получило ложное сообщение о минировании.