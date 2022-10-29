После взрывов в Севастополе. Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении

29 октября, 17:48
Поделиться:
Россия заявила, что прекращает участие в зерновом соглашении (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

Россия заявила, что прекращает участие в зерновом соглашении (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

В Минобороны РФ заявили, что Россия прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной тому в ведомстве назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

В российском Минобороны заявили, что корабли, базировавшиеся в Севастополе, якобы были вовлечены в "обеспечение безопасности зернового коридора".

"С учетом проведенного 29 октября киевским режимом с участием специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, привлеченных к обеспечению безопасности "зернового коридора", российская сторона останавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - сказано в заявлении Минобороны РФ.

Видео дня

Дополняется...

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Крым Севастополь Украина-Россия Черное море Министерство обороны РФ Зерно Минобороны РФ Черноморский флот РФ Война России против Украины Фрегат Адмирал Макаров экспорт зерна

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X