После взрывов в Севастополе. Россия заявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении 29 октября, 17:48 Россия заявила, что прекращает участие в зерновом соглашении (Фото:REUTERS / Anna Voitenko)

В Минобороны РФ заявили, что Россия прекращает участие в зерновом соглашении. Причиной тому в ведомстве назвали взрывы в Севастопольской бухте, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

В российском Минобороны заявили, что корабли, базировавшиеся в Севастополе, якобы были вовлечены в "обеспечение безопасности зернового коридора".

"С учетом проведенного 29 октября киевским режимом с участием специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского Флота и гражданских судов, привлеченных к обеспечению безопасности "зернового коридора", российская сторона останавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - сказано в заявлении Минобороны РФ.

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