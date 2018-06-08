"Пища для пропаганды". Столтенберг прокомментировал инсценировку убийства журналиста Бабченко

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление о том, что инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве стала пищей для пропаганды.

Об этом он сказал после заседания министров обороны государств-союзников альянса, пишет Радио Свобода.

"Мы все вздохнули с облегчением, что Бабченко жив. Во-вторых, я бы хотел подчеркнуть, что жалею по поводу того, что этот инцидент может подрывать доверие к прессе и стал пищей для пропаганды", - подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что все демократические организации, в том числе и НАТО, зависимы от уровня свободы и независимости прессы.

"Это основной компонент любой демократии. Лучший путь добиться того, чтобы не стать жертвами фейковых новостей - наличие свободной и незаангажированной прессы, которая ставит сложные вопросы, которая проверяет свои источники информации и факты", - резюмировал генсек.

Напомним, 29 мая вечером полиция сообщила об "убийстве" Бабченко при входе в свою квартиру в Киеве. Согласно легенде, его убили тремя выстрелами в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, СБУ провела спецоперацию с целью сохранить жизнь журналисту. Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

31 мая стало известно, что подозреваемым в организации покушения на российского оппозиционного журналиста является гражданин Украины Борис Львович Герман.

Герман предложил своему знакомому участнику антитеррористической операции на востоке Украины $30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Организатора завербовали российские спецслужбы.

В СБУ заявили, что организатор покушения на журналиста планировал осуществить в Украине 30 убийств.

Все подробности об "убийстве" журналиста Бабченко читайте в спецтеме НВ.