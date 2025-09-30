Экс-директор ЦРУ считает, что украинцы из учеников военного дела превратились в тренеров

Экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что полученный в течение войны с Россией опыт превратил Украину из «ученика в инструктора западных партнеров».

Об этом он сказал во вторник, 30 сентября, во время участия в Варшавском форуме по безопасности, сообщает Укринформ.

«Сначала мы были тренерами, а они — учениками. Теперь же роли изменились, и нам надо перенимать опыт украинцев в вопросе создания необходимой «противодроновой стены», — сказал Петреус.

Реклама

По его словам, «системы, которыми мы очень гордились в начале, — точная артиллерия, управляемые ракеты, определенные типы дронов — больше не работают так же хорошо, поскольку россияне также внедряют инновации».

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что в Дании украинские военнослужащие начали развертывание миссии для распространения опыта защиты от дронов.

Он уточнил, что военные прибыли для участия в совместных с партнерами учениях, которые могут стать основой для новой системы противодействия российским дронам.

4 марта в Минобороны сообщали, что в Силах обороны уже создали механизм сбора и анализа реального боевого опыта. Эту систему объединили в портал Изучение и внедрение опыта (ИВД).